Biasin sa perché Bernardeschi si è smarrito, polemica sul web

Anche col Verona è finito nel calderone delle critiche. A Tiki Taka lo hanno inserito pure nei flop-11 di giornata, i giocatori che hanno avuto il voto peggiore nella media dei quotidiani ed ormai Federico Bernardeschi è un caso. Arrivato in bianconero come colpo di mercato (ben pagato) non è mai riuscito veramente ad imporsi ma soprattutto sembra che stia peggiorando anno dopo anni ed ora è entrato nel mirino dei tifosi bianconeri.

Biasin spiega perché Bernardeschi non rende

Una spiegazione prova a darla Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero parla a Radio sportiva e dice: “Bernardeschi è un bravo calciatore e persona intelligente. Sorprende questa involuzione, sembra poco sicuro di sé. Era uno dei prediletti di Allegri, andato via lui si è smarrito completamente”.

L’ironia dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni e molte sono ironiche: “Sì, è molto utile. Agli avversari” o anche: “Ho capito perché col Verona Pirlo ha schierato Bernardeschi titolare: perché con la Roma e col Crotone ha giocato meglio da quando è rimasto in inferiorità numerica, quindi stavolta è voluto partire in 10 già dal primo minuto”.

La metamorfosi di Bernardeschi inquieta tutti

I fan bianconeri hanno perso la fiducia: “Non mi spiego come Bernardeschi in 2anni sia diventato così brocco! Forse ha qualche problema psicologico? Perché mai fatto giocare nel suo ruolo? Non mi spiego come da stella nascente sia ora un bidone da serie D” e ancora: “Ormai è accanimento terapeutico. Si è bruciato a tal punto che non giocherebbe bene nemmeno da raccattapalle. E questo era l’ultimo anno per salvarlo facendogli cambiare aria. Poveraccio: vittima di se stesso e del suo contratto”.

C’è chi osserva: “1) È stato provato ovunque da tre allenatori, adesso basta, a gennaio via anche per il suo bene e chi si è visto si è visto 2) Sono due sessioni di mercato che s’impunta per restare” e infine: “O si sveglia in qualche modo da questo torpore che dura da anni, faccia un lavoro mentale mirato, o se ne vada in qualche squadra con meno pressione, per lui e per la Juve”.

SPORTEVAI | 27-10-2020 11:27