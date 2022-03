12-03-2022 14:24

Vetle Sjåstad Christiansen vince e porta a casa la Coppa del Mondo di Biathlon. A Otepää, nella mass start maschile, il norvegese si è imposto grazie a uno zero su tutti e quattro i poligoni. Grazie a questo successo ha conquistato la Coppa.

Alle sue spalle il francese Quentin Fillon Maillet sul podio per la quattordinesima volta in stagione. Terzo posto sempre per la Norvegia con Sivert Guttorm Bakken.

