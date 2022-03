Biathlon, Coppa del Mondo: sul podio Wierer e Hofer

06-03-2022 15:44

Dorothea Wierer torna sul podio della pursuit grazie a una splendida rimonta e un poligono senza errori, a due anni di distanza dallo splendido oro ai Mondiali di Anterselva. Terzo podio stagionale individuale, 44° nella carriera.

L’ordine d’arrivo

1. T. Eckhoff NOR 2 31’0″8

2. Dorothea Wierer ITA 0 +15″9

3. D. Herrmann GER 3 +19″5

4. M.O. Roiseland NOR 3 +35″8

5. K.O. Knotten NOR 1 +43″5

6. A. Chevalier FRA 3 +54″3

7. J. Jislova CZE 0 +56″0

8. F. Preuss GER 0 +1’00″3

9. E. Oeberg SWE 4 +1’10″7

10. D. Zdouc AUT 1 +1’18″0

Per quanto riguarda l’inseguimento uomini, altra vittoria per Maillet (sesto inseguimento consecutivo tra Coppa del Mondo e Olimpiadi) davanti a Lesser. Terzo posto per un fantastico Hofer. Nella classifica generale Fillon Maillet consolida il primato (756 punti). Secondo il connazionale Jacquelin (582) e terzo Samuelsson (541). Hofer guadagna posizioni anche qui ed è ora 20° con 299 punti.

