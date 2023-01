Biathlon, Giacomel sfiora il podio in Slovenia

07-01-2023 16:15

La gara dell’inseguimento maschile a Pokjuka (Slovenia) vale la 4^ tappa della Coppa del Mondo di biathlon e un’altra dimostrazione di maturità per Tommaso Giacomel.

L’Azzurro centra la migliore prestazione in carriera, migliorando di un posto la classifica di ieri, in una gara dominata una volta di più dall’inarrestabile norvegese Johannes Boe, al 7^ successo stagionale: i due errori al poligono (nella seconda e terza serie) sono stati mitigati dalla velocità sugli sci stretti notevole, valsa la vittoria numero 62 in carriera; in classifica generale Boe sale a quota 779, con il norvegese Laegreid e il transalpino Maillet che hanno 675 e 377 punti.

E’ stata di fatto una lotta per il podio, che ha visto prevalere infine Quentin Fillon Maillet (+1:04.9) e il norvegese Tarjei (1:06.6): un altro norvegese, Laegreid, ha preceduto Giacomel con il tempo di +1:17.8; completano la top-10 Christiansen a 1:48.9, Andersen a 1:53.8, Dale a 2:02.0, il coreano Lapshin a 2:04.1 e lo svizzero Hartweg a 2:12.8, ma solo perfetto dal poligono.