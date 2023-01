BIathlon, Italia 2^ nella prova a squadre miste

08-01-2023 16:19

A due anni di distanza gli Azzurri salgono sul podio nella Mixed Relay di Pokljuka (Slovenia), valida per la Coppa del Mondo.

Il quartetto composto da Didier Bionaz (alla prima soddisfazione in Coppa del Mondo), Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ha chiuso la sua gara a 24”6 dai dominatori transalpini, Fabien Claude-Fillon Maillet (costretto a un giro di penalità)-Chevalier Bouchet-Julia Simon, vittoriosi in 1:19’48″9.; i principali protagonisti dell’Italia sono stati Giacomel, che ha portato la staffetta a girare la boa al primo posto, e Vittozzi, abile a conservare la seconda piazza dal poligono a terra. La Svezia si è classificata 3^, 47″2 il distacco dalla Francia: completano la top-15 Svizzera e Germania, arrivate in volata, seguite da Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Austria e Belgio.

Al primo cambio le posizioni erano queste, Francia con 25” di vantaggio su Norvegia, Germania e Svizzera, Belgio a 36”6 e Italia a 42”6; a metà gara gli Azzurri avevano sfoderato un’incredibile rimonta, Francia e Germania erano sul podio virtuale a 5″ e 5″5, davanti alla Svizzera; all’ultimo passaggio del testimone la Francia comandava senza fatica, Italia a 32″6 e Svizzera a 45″4.