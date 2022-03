Biathlon, Johannes Boe si ferma e dà l’appuntamento per la stagione 2022/23

01-03-2022 14:31

Saranno tre tappe, quelle conclusive, prive del suo faro più luminoso quelle che andranno in scena nelle prossime settimane e Kontiolahti, Otepää e Oslo.

Johannes Boe infatti, vincitore di quattro medaglie d’oro alle ultime Olimpiadi di Pechino nonché detentore della Coppa del Mondo, ha deciso infatti di chiudere anzitempo la sua stagione rinunciando agli ultimi tre appuntamenti in calendario.

Chiare, come si evince dalla comunicazione rilasciata sui social, le ragioni della sua scelta.

“Sia fisicamente che mentalmente, l’ultimo anno è stato molto impegnativo in termini di controllo delle infezioni e lavoro in vista delle Olimpiadi” ha detto il fuoriclasse scandinavo.

“Dalle precedenti Olimpiadi del 2018, non c’è stato spazio per una lunga pausa, quindi ora me la prendo. Poi sarò pronto e molto motivato per i prossimi quattro anni, che porteranno alle Olimpiadi di Anterselva nel 2026”.

Il break servirà quindi a Boe per rifiatare e ricaricare appieno le batterie in vista del prossimo quadriennio dove, certamente, tornerà a essere un assoluto punto di riferimento della disciplina.

La Norvegia intanto, appresa la notizia del suo forfait, schiererà questa settimana in Coppa del Mondo il giovane Sverre Dahlen Aspenes, vincitore di due ori agli ultimi Campionati Europei.

