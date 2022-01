Biathlon, nessuna variazione tra i convocati dell’Italia per Anterselva

19-01-2022 14:19

Dopo le buone risposte fornite da buona parte del contingente azzurro in quel di Ruhpolding settimana scorsa, i tecnici della Nazionale Italiana di Biathlon hanno deciso di non operare cambi nella formazione che si presenterà ad Anterselva con l’obiettivo di centrare nuovamente il podio in Coppa del Mondo.

Tra le donne dunque, saranno della partita Federica Sanfilippo, Michela Carrara, Samuela Comola, Lisa Vittozzi e la padrona di casa Dorothea Wierer, tornata tra le prime tre in una gara individuale nella sprint di mercoledì scorso.

Fra gli uomini invece si attendono conferme da Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Didier Bionaz (tutti presenti nell’ultimo inseguimento andato in scena in Germania), mentre Tommaso Giacomel farà di tutto per riscattare la brutta sprint di Ruhpolding.

Pronti a subentrare in caso di forfait dell’ultimo minuto Eleonora Fauner e Daniele Cappellari, entrambi accreditati come riserve.

