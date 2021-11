Biathlon: Samuelsson firma doppietta Svezia a Ostersund, Bormolini 26°

28-11-2021 15:32

È la Svezia a dettar legge nella giornata che ha visto andare in scena le prime due sprint della stagione 2021/2022 di Coppa del Mondo di biathlon.

Dopo il successo ottenuto in campo femminile di Hanna Oeberg, tra gli uomini è toccato a Sebastian Samuelsson far sventolare sul gradino più alto del podio la bandiera giallocrociata della nazione scandinava.

Sfruttando un’invidiabile condizione sugli sci un percorso senza errori al poligono, il nativo di Katrineholm ha sbaragliato la concorrenza battendo di 11 secondi il norvegese Christiansen (0+0) e di 12 il detentore della Coppa del Mondo Johannes Boe (anche lui perfetto al tiro).

Per l’Italia l’unica nota positiva è arrivata da Thomas Bormolini, capace con un solo errore in piedi di chiudere in zona punti al 26° posto. Tutti gli altri azzurri invece, a partire da Lukas Hofer (vincitore proprio a Ostersund dell’ultima sprint della scorsa stagione), si sono piazzati fuori dalla top 40 concludendo così in maniera piuttosto amara un primo fine settimana avaro di soddisfazioni.

Di seguito la top ten della sprint odierna con i risultati degli italiani

1.Samuelsson 22:33.5

2.Christiansen +11.8

3.J.Boe +12.2

4.Jacquelin +23.2

5.Desthieux +23.8

6.Nawrath +27.5

7.Claude +27.5

8.Bakken +37.6

9.Andersen +49.1

10.Loginov +53.4

26.Bormolini +1.23.5

42.Giacomel +1:49.7

45.Hofer +1:58.2

69.Windisch +2:34.4

94.Bionaz +3.10.2

