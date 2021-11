Biathlon, Windisch: "Fiducioso per la stagione"

20-11-2021 10:34

Tre medaglie mondiali e tre bronzi alle Olimpiadi, ma Dominik Windisch non si accontenta. Intervistarlo da La Gazzetta dello Sport, l’altoatesino ha ancora voglia di stupire: “Sono ripartito libero di testa, dopo aver lavorato senza interruzioni e con più intensità sugli aspetti specifici come l’approccio al poligono. Mi sono messo alla prova proprio per superare quei momenti di difficoltà: parto insomma fiducioso per la stagione”.

Per Windisch, i Giochi Olimpici sono ancora lontani: “Non abbiamo potuto provare la pista, ci arriveremo tutti al buio e saranno sorprese. Ma preferisco non pensare ancora all’Olimpiade, non immaginarla come sarà, non riesco davvero ancora ad entrare in quel clima. Ho fatto tutto ciò che potevo e volevo. E sono soprattutto tranquillo, ho obiettivi precisi”.

OMNISPORT