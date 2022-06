Billie Jean King Finals: l'Italia gioca a Glasgow

07-06-2022 14:25

L’International Tennis Federation (ITF) ha annunciato oggi che la Lawn Tennis Association (LTA) della Gran Bretagna è stata selezionata per ospitare le Billie Jean King Cup 2022 by BNP Paribas Finals, che si giocheranno all’”Emirates Arena” di Glasgow, in Scozia, dall’8 al 13 novembre.

Questa è la quarta volta che la Gran Bretagna ospiterà le finali del più importante competizione a squadre femminile.

La Gran Bretagna, come nazione ospitante, si aggiungerà ad Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Italia, Kazakistan, Polonia, Spagna, Slovacchia, Svizzera e Stati Uniti, qualificate alle Finals, per giocarsi l’opportunità di diventare Campione del mondo 2022

Alle Finals le 12 nazioni saranno suddivise in quattro gironi all’italiana da tre squadre ciascuno, con le quattro le vincitrici dei gironi qualificate alle semifinali.