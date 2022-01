Binotto: "Giovinazzi in F1 nel 2023"

02-01-2022 14:18

Binotto è certo di rivedere Giovinazzi in F1 prossimamente: “Antonio ha dimostrato di essere un buon pilota. Nella prossima stagione avrà un programma completo da svolgere al simulatore, per aggiornarlo sullo stile di guida del 2022 – ha dichiarato il team principal della Ferrari –. Senza dubbio ci potranno essere altre opportunità per lui, per trovare un posto nel 2023”.

“Penso che ci siano 11 posti che si libereranno nel 2023: non sto dicendo che saranno tutti liberi, ma se guardo ai contratti dei piloti, 11 andranno in scadenza a fine 2022, incluso Carlos Sainz – ha aggiunto Binotto – Questo è il motivo per cui penso che sia importante per lui continuare a far parte del nostro programma di Formula 1 come riserva, continuare a svolgere attività al simulatore e tenerlo al passo con le vetture del 2022”.

OMNISPORT