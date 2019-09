Biscardi: vi dico perché i tifosi juventini stanno sbagliando

Nonostante un inizio non scintillante (più per il gioco che non entusiasma ancora piuttosto che per il bottino di punti che è comunque consistente) culminato con la striminzita vittoria per 2-1 sul Verona molti opinionisti stanno invitando i tifosi bianconeri a non dare giudizi affrettati e non lasciarsi abbagliare dal passato senza guardare a quello che potrà essere il futuro.

Figlio d’arte – Fra questi c’è Maurizio Biscardi, figlio del compianto Aldo, che intervistato da Radio Sportiva si è espresso a favore dell’operato di Maurizio Sarri. Il giornalista infatti ha affermato: “Curioso il fatto che l’anno scorso il 90% dei tifosi volessero mandare via Allegri perché non riusciva a vincere la ChampionsLeague e ora si invochi il suo ritorno alla Juventus. Direi che è passato poco tempo, lasciamo lavorare Sarri”.

Cosa va cambiato – C’è però da precisare che lo stesso tecnico bianconero ha fatto mea culpa: “Sarri ha ammesso che la squadra che abbiamo visto fino ad ora non è ancora quella che ha in testa, il tecnico sta costruendo. Magari non è ancora pronta a proporre bel gioco per tutta la gara ma si notano sprazzi sempre più ampi”.

Si può fare – Ovviamente l’obiettivo numero uno per la società piemontese è riuscire finalmente ad alzare il massimo trofeo europeo dopo tanti, troppi anni. Alla domanda se la Juventus possa vincere o meno la Champions League Biscardi ha risposto con sicurezza: “Ovviamente sì, come negli anni in cui è arrivata in finale e non solo. Credo sia ovvio che parliamo di una delle favorite, anche se deve girare bene la ruota”.

SPORTEVAI | 24-09-2019 13:00