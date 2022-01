Bjarkason lascia Venezia: giocherà in Serie C al Catanzaro in prestito

14-01-2022 11:57

In attesa di formalizzare l’acquisto dello svincolato Nani, il Venezia pensa anche a sfoltire l’ampia rosa: è ufficiale la cessione in prestito di Bjarki Steinn Bjarkason.

L’attaccante islandese giocherà in Serie C con il Catanzaro, come comunicato dalla società veneta con questa nota.

“Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio del centrocampista della nazionale islandese Under 21 Bjarki Steinn Bjarkason alla società US Catanzaro 1929 con la formula del prestito fino al termine della stagione”.

Bjarkason era alla ricerca di maggiore spazio, che il Venezia non è riuscito a garantirgli: per lui solo due gettoni finora in stagione, di cui l’ultimo in campionato contro il Milan quando ha disputato soltanto pochissimi minuti nel finale.

Al contempo, il Catanzaro si assicura un rinforzo di livello per la Serie C, dove si trova in piena zona playoff: con l’innesto dell’Under 21 islandese potrà ambire con maggiore forza all’obiettivo della promozione.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT