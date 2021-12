Blackout Golden State, Denver fa l'impresa

29-12-2021 07:35

Dopo l’impresa natalizia contro i Suns, che aveva rafforzato la leadership ad Ovest, Golden State rallenta a sorpresa la propria marcia cedendo in casa ai Nuggets. Curry e compagni incappano così nella settima sconfitta stagionale, la seconda nelle ultime cinque partite e la terza in assoluto al Chase Center, due delle quali a dicembre. Segnali di scricchiolii nella macchina quasi perfetta di coach Kerr? Presto per dirlo, per il momento si può parlare di un’accettabilissima flessione anche di natura fisica.

Ad approfittarne sono Jokic e compagni, che tornano sopra il 50% di successi stagionali (17-16), salendo al quinto posto in classifica proprio grazie all’apporto del serbo, autore di 22 punti e 18 rimbalzi, ben coadiuvato da Will Barton (21). Denver ipoteca la partita nel primo tempo, nel quale gli Warriors, privi di Joordan Poole, di fatto non scendono in campo, andando all’intervallo lungo addirittura sul -24.

La rimonta della seconda parte del match non basta, perché Curry è per una volta “normale”, con 23 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, così come Wiggins (21) e la squadra paga un modesto 30/71 dal campo. A San Silvestro rivincita al Pepsi Center.

Tra gli altri risultati della notte, oltre alla vittoria dei Lakers, spiccano il ko dei Cavaliers, che perdono nel loro viaggio ad Est in casa dei Pelicans nonostantr i 27 punti con 13 assist di Ricky Rubio. Bene Miami, che contro Washington conquista la quinta vittoria consecutiva grazie ai 32 punti di Tyler Herro e i Sixers, trascinati a Toronto dal solito Embiid (36 punti e 11 rimbalzi)

I risultati della notte:

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 110-127

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 109-114

Miami Heat-Washington Wizards 119-112

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers 108-104

Houston Rockets-Los Angeles Lakers 123-132

Minnesota Timberwolves-New York Knicks 88-96

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 117-111

Golden State Warriors-Denver Nuggets 86-89

