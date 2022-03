Blackout Virtus, per Lubiana vittoria e sorpasso

16-03-2022 22:40

Brutta sconfitta per la Virtus Bologna nella 15ª giornata del girone di EuroCup. I campioni d’Italia sono stati sconfitti in casa per 86-74 dall’Olimpia Lubiana, subendo anche il sorpasso degli sloveni al quarto posto del gruppo B.

Priva di coach Sergio Scariolo, fermato dal Coronavirus, la Virtus è stata guidata dalla panchina dai vice Andrea Diana e Andreij Gavrilovic. Buono, ma insufficiente, il debutto di Tornike Shengelia, autore di 14 punti.

Olimpia Lubiana subito avanti, trascinato dalle triple di Pullen, Jaiteh e Shengelia tengono la Virtus a -7 all’intervallo lungo, ma tre triple di Blazic scavano il gap decisivo. Prossimo impegno europeo per la Virtus mercoledì 23 a Patrasso.

OMNISPORT