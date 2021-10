Blanc: "Il Barcellona ha commesso errori monumentali"

L’ex allenatore della Nazionale francese, del PSG e del Bordeaux si è raccontato in un’intervista a Panenka Magazine.

Nello specifico l’ex difensore ha voluto sottolineare gli errori che seocndo lui, ha commesso il club blaugrana nella vicenda Messi.

“Ho parlato due o tre volte con Eric Abidal. Ovviamente era un sogno allenare una squadra come il Barça, ma non è successo per vari motivi. Non era il momento o qualcuno pensava non ero preparato per questo. Questa è la vita. C’ero andato vicino anche da calciatore, avevo l’accordo con Cruijff ma poi lui fu licenziato e non se ne fece nulla”.

“Sinceramente, per il calcio francese è incredibile avere Messi, Neymar e Mbappé nello stesso campionato. Il PSG è su un altro pianeta ma per il campionato è bello vedere questi giocatori ogni settimana. Al Barça penso che abbiano commesso errori monumentali, non solo sulla questione Messi. Negli ultimi quattro o cinque anni hanno perso giocatori incredibili e un club come il Barça non se lo può permettere. Non puoi perdere Neymar e Messi, perché poi è molto difficile sostituirli”.

