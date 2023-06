BMX: i convocati azzurri per la Coppa del Mondo

Appuntamento in Olanda a fine mese a caccia di punti per Parigi 2024

14-06-2023 13:51

La nazionale azzurra di BMX Race sarà impegnata sabato 24 e domenica 25 giugno a Papendal (Olanda) per la terza e quarta prova stagionale della Coppa del Mondo. Un appuntamento importante anche per conquistare punti nel ranking internazionale utili per la qualificazione a Parigi 2024.

Gli atleti che sono stati convocati dal ct azzurro Tommaso Lupi sono Francesca Cingolani per il settore femminile e Pietro Bertagnoli, Leonardo Cantiero, Giacomo Gargaglia, Albert Groppo, Marco Radaelli e Michele Tomizioli per quello maschile.