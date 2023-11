BoboTV, Vieri festeggia il boom di ascolti: altro che crollo dopo gli addi di Adani, Ventola e Cassano

Sul proprio profilo Instagram arriva la replica di Bobo Vieri dopo le voci degli ultimi giorni: il suo talk show avrebbe registrato una crescita del 50% rispetto ad ottobre: dimenticati Adani, Ventola e Cassano

30-11-2023 19:20

Ora la battaglia si fa a colpi di numeri. Nei giorni scorsi era emersa la notizia di una BoboTv in difficoltà, ora arriva la replica di Vieri che sul canale ufficiale Instagram del programma ha infatti rivelato che il suo nuovo talk show ha fatto registrare un aumento dei contatti rispetto al mese di ottobre.

Il comunicato del Bobo Vieri Talk Show

Cambio di nome, arrivo su altre piattaforme e Christian Vieri si è lasciato alle spalle la sua avventura della BoboTv e soprattutto sembra aver messo in archivio anche l’amicizia con i suoi ex amici Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Nei giorni scorsi si era parlato di una crisi di numeri per il nuovo programma “in solitaria” dell’ex attaccante che ora dall’account Instagram della BoboTV pubblica dati completamenti diversi.

Grazie alla multicanalità su Twitch, Tik Tok, Day, canali digital Radio Tv Serie A con Rds e Dtt 899, Bobo Vieri Talk show ha registrato oltre 440mila utenti unici da inizio programma registrando nel mese di novembre un +50% di crescita rispetto ad ottobre.

Vieri, il flop dopo la separazione

L’annuncio sull’aumento dei contatti arriva a distanza solo di un paio di giorni dalle notizie di crisi che circolavano intorno alla trasmissione di Bobo Vieri. Un paio di giorni fa la trasmissione che aveva come ospite il giocatore argentino Veron, il ct dell’albiceleste Scaloni e Trezeguet aveva fatto registrare meno contatti del solito con gli utenti che avevano segnalato che la media era intorno ai 4000 invece che ai 20mila come ai tempi di Adani, Ventola e Cassano. E c’era chi era già pronto a parlare di un flop totale per l’ex attaccante di Inter e Juve.

Lunedì nuovo show con Di Biagio e Borriello

Nonostante l’abbandono del programma da parte di Ventola, Adani e Cassano, Christian Vieri ha deciso di non perdere tempo e di ricominciare subito a fare la sua trasmissione. Il nome è cambiato ma non la sostanza dello show che ora vede la presenza di ospiti che cambiano ad ogni puntata. Il prossimo appuntamento è quello di lunedì 5 dicembre dove a fare da spalla a Bobo ci saranno Gigi Di Biagio, Marco Borriello ed il rapper Jake La Furia.