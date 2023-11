Bobo TV, senza Adani, Cassano e Ventola calano gli spettatori dello show di Vieri: numeri impietosi

Senza i tre opinionisti calano stream e visualizzazioni complessive del programma web inventato dall’ex attaccante: un flop la puntata con Scaloni, Veron e Trezeguet

28-11-2023 16:23

Numeri in calo per il nuovo corso della Bobo TV: dopo la liquidazione di Adani, Cassano e Ventola da parte di Vieri le visualizzazioni del programma web erano ancora numerose, ma l’effetto novità si è via via affievolito e ora i dati sono impietosi.

Bobo TV: senza Adani, Cassano e Ventola spettatori in calo

Lo choc per l’addio di tre colonne portanti del programma, la curiosità per chi li avrebbe sostituiti, il calo netto del numero di spettatori: possiamo sintetizzare così la parabola della Bobo TV dopo l’addio – anzi, l’allontanamento da parte di Christian Vieri – di Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Senza i tre opinionisti che negli scorsi anni avevano contribuito al boom del programma, il talk show sul calcio ha perso parecchie visualizzazioni.

Bobo TV: il flop della puntata con Scaloni, Veron e Trezeguet

In particolare può essere classificato come un vero flop l’ultima puntata della Bobo TV: nonostante ospiti di prestigio come il c.t. dell’Argentina campione del mondo Lionel Scaloni e due grandi ex della serie A come Juan Sebastian Veron e David Trezeguet la Bobo TV è scesa anche sotto i 4mila stream, assai lontano dai 20mila di media del passato.

Bobo TV: il confronto delle visualizzazioni

E dire che il nuovo corso della Bobo TV non era iniziato affatto male, con 243mila visualizzazioni complessive per la prima puntata dopo l’addio di Adani, Cassano e Ventola. Discreto anche il successo per quella con gli ex Juve Mark Iuliano e Nicola Amoruso e “l’Imperatore” Adriano, che si era attestata attorno alle 120mila. In generale, però, il calo è stato costante: un segnale di come, dopo la curiosità iniziale dei fan più affezionati, il nuovo format della Bobo TV abbia iniziato a fare acqua. Impietoso il confronto con la vecchia formula, che solo su Twitch ha registrato punte anche di oltre 250mila visualizzazioni.