Bobo Tv, Vieri minaccia azioni legali: la nota dell'avvocato e la story su Instagram

Ennesimo colpo di scena nella vicenda relativa allo scioglimento della Bobo Tv: attraverso i social, Vieri e il suo avvocato si dicono pronti ad adire le vie legali.

15-11-2023 19:12

Rischia di finire in tribunale, tra carte bollate e denunce, la vicenda dello scioglimento della Bobo Tv. Dopo il comunicato congiunto con cui Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno esposto la propria versione sulla clamorosa rottura dell’idillio con Christian Vieri, è arrivata un’altra mossa a sorpresa: un’oscura minaccia di querele da parte dell’avvocato dell’ex centravanti, tra le altre, di Juventus, Lazio, Inter e Milan.

Vieri, l’avviso su Instagram: stop a contenuti offensivi

Con una story diffusa su Instagram, lo stesso Vieri ha infatti messo a conoscenza i suoi followers, ma anche e soprattutto i diretti interessati e gli stessi operatori dell’informazione, di essere pronto ad adire le vie legali in caso di notizie, articoli e comunicazioni varie dal contenuto diffamatorio, offensivo e denigratorio nei suoi confronti. Un avvertimento, dunque: querele in arrivo, qualora dovessere emergere violazioni.

La nota di Danilo Buongiorno, avvocato di Bobo

Questo il testo della nota pubblicata da Vieri sui social, firmata dall’avvocato Danilo Buongiorno:

L’Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, legale del sig. Christian Vieri comunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti fatti della Bobo Tv) aventi contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagine privata e pubblica dello stesso, si riserva fin d’ora di agire sia in sede civile che in sede penale avanti l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito.

Fonte: Instagram

Con chi ce l’ha Vieri? Mistero sui destinatari

Non è chiaro se il messaggio sia una risposta al comunicato dei tre ex compagni di viaggio, oppure se sia riferito ad altri contenuti scovati in rete da Vieri e dai suoi avvocati. Di certo c’è che la vicenda relativa allo scioglimento della Bobo Tv si fa giorno dopo giorno più turbolenta, soprattutto dopo l’annuncio della partnership siglata dalla “nuova versione” del format del programma e il canale Radio Tv della Lega Serie A con Rds.