Bobo Tv, Adani annuncia il nuovo progetto: domani il nuovo formato con Ventola e Cassano?

L’ex difensore ha dato appuntamento a domani sera per una diretta in cui spiegherà i perché della fine del progetto condiviso con Vieri, Cassano e Ventola: "ci saranno altre pagine del libro da leggere"

12-11-2023 21:36

L’informazione che ruota attorno al calcio italiano sembra essere nel panico da alcuni giorni: da quando Bobo Vieri ha annunciato alla Bobo Tv la “scissione” dai suoi compagni di viaggio, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Al loro posto, Adriano, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Nicola Amoruso.

Bobo Tv, la scissione di Vieri

Inevitabile fare un piccolo excursus, visto che presto ci saranno altre puntate della singolar tenzone tra i contendenti. Perché la svolta “istituzionale” che Vieri ha impresso al progetto Bobo Tv (l’approdo sul canale radio ufficiale della Lega di Serie A) ha inviperito i suoi ex compagni, in particolare Adani, il quale in alcune storie su Instagram ha fatto capire che un nuovo progetto degli “scissionisti” sarebbe all’orizzonte. In una delle sue invettive contro il “servilismo”, l’ex difensore aveva infatti detto ai fan di stare tranquilli: “Dove saremo noi ci sarà approfondimento, analisi, studio, confronto acceso, divisioni nelle vedute, nelle opinioni. Ci sarà continuo dibattito, ma grande rispetto per il calcio con la massima libertà e nessun patto col sistema”.

Bobo Tv, l’annuncio di Lele Adani

E ora, una nuova puntata si profila all’orizzonte: da un lato, domani sarà il giorno dell’esordio ufficiale per la nuova Bobo Tv , dall’altro lo stesso Lele Adani ha diffuso sui social un messaggio in cui annuncia spiegazioni ai fan. “Domani, al massimo martedì, ci sarà un comunicato in cui spiegheremo la visione attuale e le prospettive – ha detto in un video sul suo profilo instagram – nel rispetto della vostra community che ha diritto di sapere, perché ci ha accompagnato sempre e ha vissuto il racconto vero del calcio nelle sue molteplici forme. Credo che ci saranno altre pagine del libro da leggere della nostra avventura, e ci sta anche che faccia magari una diretta in cui cercherò di raccontarvi le situazioni e l’evolversi delle cose”. Domani sera, dunque, se ne saprà di più: da un lato e dall’altro.

Adani-Vieri-Cassano, ex amici contro

Secondo i fan sul web, un chiaro riferimento alla mossa di Vieri, che sarebbe stata la causa della frattura all’interno del gruppo. “Volevo chiedere a voi – ha continuato Adani – da che parte vi schierate? Dalla verità o del servilismo?”. Anche Cassano non le ha mandate a dire: “La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada – ha detto l’ex talento barese ricevendo il tapiro d’oro – i soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”.

Bufera Bobo Tv, il web impazzito: i retroscena