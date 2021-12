Boga all'Atalanta può risolvere il problema del bomber alla Juventus

26-12-2021 08:45

Hanno tutti fretta: ufficialmente il mercato non è ancora partito ma già sono stati ufficializzate alcune mosse, dal Napoli che ha ceduto Manolas all’Olympiacos alla Fiorentina che ha preso Ikonè fino al primo vero botto invernale. L’Atalanta ha acquistato Boga dal Sassuolo per 22 milioni di euro più bonus anche se per vederlo in campo Gasperini dovrà aspettare un po’. Boga è stato infatti convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa che inizia il 9 gennaio e se la sua squadra dovesse arrivare fino in fondo, l’esterno rimarrebbe indisponibile fino al 6 febbraio.

L’Atalanta con Boga deve vendere un attaccante, Muriel può andar via

Con un altro attaccante in rosa e senza la Champions l’Atalanta è ora chiamata a cedere qualche attaccante: uno sicuro, forse due. In partenza sia Miranchuk che Muriel. Il colombiano vorrebbe avere più spazio e già molte squadre hanno sondato il terreno per lui, Juve compresa. Qualche contatto con l’agente del giocatore Lucci c’è già stato.

La formula che propone il procuratore è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Si parla di 5 milioni per il prestito, ed altri 25 per il riscatto, previsto per luglio. Per Muriel pronto un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione; oggi ne guadagna circa 2.

Muriel vuole lasciare Bergamo

Muriel nell’Atalanta è chiuso da Zapata e inoltre è rimasto scottato dalla recente rapina subita in occasione della gara col Villarreal, quando – in sua assenza – alcuni ladri entrarono nella sua abitazione portando via i suoi orologi e diversi altri oggetti di valore.

I tifosi della Juve divisi su Muriel

Il nome di Muriel non fa stappare lo champagne ai tifosi della Juventus. Un attaccante serve ma per le caratteristiche del colombiano potrebbe essere un doppione di Chiesa mentre ad Allegri serve una punta centrale: “Puntiamo tutto su Vlahovic” è la richiesta generale ma l’alternativa va anche bene “Se non si può arrivare a Vlahovic meglio Icardi di Muriel”. Non mancano i tifosi che si accontentano: “Muriel ha velocità e qualità, può dare una scossa”.

