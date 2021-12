Milan-Juve, pazza idea Muriel per gennaio

12-12-2021 13:10

Il Corriere di Bergamo riporta una pazza idea che avrebbero avuto Milan e Juventus. Entrambe in cerca di un attaccante per il mercato di gennaio, bianconeri e rossoneri avrebbero messo gli occhi niente di meno che su Luis Muriel, centravanti colombiano dell’Atalanta che però non è titolare fisso.

Muriel è un giocatore propenso agli infortuni, ma quando viene chiamato in causa regala sempre grandi prestazioni, con doti atletiche e balistiche davvero importanti. Valutato 20 milioni di euro, ha uno stipendio abbordabile intorno ai 2 milioni netti a stagione.

OMNISPORT