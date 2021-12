Serata da incubo per Muriel: i ladri gli svaligiano la casa mentre gioca col Villarreal

10-12-2021 11:06

Non è stata sicuramente una bella serata quella di giovedì per Luis Muriel. L’attaccante colombiano è stato eliminata con la sua Atalanta dalla Champions per mano del Villarreal, ed inoltre di ritorno a casa dopo la partita si è trovato la casa svaligiata dai ladri, che hanno approfittato dell’assenza del calciatore per introdursi nell’abitazione incustodita.

Dalla casa di Muriel, residente in Città Alta, sono stati prelevati orologi di valore, ma la lista degli oggetti rubati non è ancora chiara. Analogamente, non sono state fornite informazioni riguardo l’ammontare del bottino.

OMNISPORT