Boga all'Atalanta, affare definito: al Sassuolo 22 milioni

26-12-2021

Fumata bianca per il passaggio di Jeremie Boga all’Atalanta. Dopo un lungo inseguimento, il club orobico ha definito nelle ultime ore l’affare con il Sassuolo: accordo raggiunto per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 22 milioni di euro bonus esclusi.

Il nuovo assalto della Dea è stato decisivo. Nei giorni scorsi il club di Percassi ci aveva già provato con una proposta da 20 milioni di euro più 2 di bonus. Un tentativo andato male, con il Sassuolo che chiedeva 25 milioni per lasciar partire l’ivoriano.

Boga, inoltre, come fa sapere Sky, raggiungerà Bergamo lunedì per sottoporsi alle visite mediche di rito. Le parti definiranno il trasferimento in nerazzurro prima della partenza del calciatore per la Coppa d’Africa, competizione in cui sarà impegnato a partire dal 9 gennaio prossimo con la nazionale della Costa d’Avorio.

Già trattato proprio dall’Atalanta la scorsa estate, in questa stagione Boga ha collezionato 12 presenze in Serie A, totalizzando 3 assist e nessun goal in appena 211 minuti.

