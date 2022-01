Boga – Atalanta: slitta l'ufficialità, ecco perché

14-01-2022 17:22

A un mese dal sì, non c’è stata ancora l’ufficializzazione di Jeremie Boga all’Atalanta. E non soltanto perché il giocatore è in Coppa d’Africa. L’ex Sassuolo si è trasferito in nerazzurro per 25 milioni di euro e due settimane fa ha svolto anche le visite mediche. Eppure, non è ancora stato messo nero su bianco il suo trasferimento, ecco perché.

A quanto pare, dietro ci sarebbe un problema di commissioni, non sarebbe stato trovato l’accordo sulla cifra da destinare agli agenti che hanno lavorato perché si concretizzasse l’affare. Le parti stanno dialogando anche in questi giorni. Non dovrebbe essere sufficiente per bloccare l’arrivo del giocatore a Bergamo, appena limati i dettagli ci sarà l’ok.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT