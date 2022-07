Bologna: Arnautovic spinge per la cessione

12-07-2022 14:30

Il bomber austriaco del Bologna, Marko Arnautovic, è in lizza tra i papabili per diventare la seconda punta dell’attacco bianconero assieme a Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’ex Inter sta spingendo la società rossoblu per arrivare alla cessione il più in fretta possibile. La dirigenza bianconera, infatti, lo avrebbe individuato non solo per affiancare una punta di spessore a Vlahovic, ma anche per sostituire il partente Moise Kean promessosi al PSG. Arnautovic, all’età di 33 anni, vuole giocare la Champions League ed avrebbe individuato nella Juventus la giusta possibilità di fine carriera.

