Bologna, dal NAC Breda arriva il figlio d'arte Sydney Van Hooijdonk

Un figlio d’arte per il Bologna: negli scorsi minuti la società rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Sydney Van Hooijdonk, figlio di Pierre, ex attaccante di Feyenoord e dell’Olanda. Il calciatore, classe 2000, arriva a titolo definitivo.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Sydney van Hooijdonk”.

Anche lui attaccante come il padre, Sydney Van Hooijdonk nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze in Keuken Kampioen Divisien, la Serie B olandese, con la maglia del NAC Breda (con la quale è cresciuto), siglando 16 goal: un biglietto da visita niente male per un ragazzo così giovane.

Il padre, Pierre, ha siglato più di 300 reti in carriera in diversi Paesi: aspettative alte, per quel che riguarda il nome. Per il resto, per Sydney ci sarà modo di crescere e adattarsi a un calcio diverso e più tattico come quello italiano.

OMNISPORT | 03-07-2021 12:50