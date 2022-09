Bologna: esonerato Sinisa Mihajlovic

06-09-2022 17:00

Il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic. Dopo tre anni e mezzo (da gennaio 2019), l’allenatore serbo lascia la panchina rossoblù. Fatale l’ennesimo pareggio contro lo Spezia dell’ultimo turno di campionato e complessivamente, in cinque partite, solo tre pari e due sconfitte, con zero successi. In casa Bologna si guarda quindi al successore: il preferito della dirigenza rossoblù è Roberto De Zerbi, a seguire Thiago Motta, l’ex Fiorentina Paulo Sousa ed il sempreverde Claudio Ranieri, pronto a rimettersi in gioco dopo la scorsa annata in Premier.