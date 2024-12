Bologna-Fiorentina, Pradè attacca duramente Italiano: “Irrispettoso”. La replica del tecnico

Al termine di Bologna-Fiorentina, Daniele Pradè si è scagliato contro l'ex tecnico dei viola Vincenzo Italiano, dicendosi deluso dal suo comportamento irrispettoso

Dopo la vittoria del Bologna contro la Fiorentina, Daniele Pradè ha attaccato direttamente Vincenzo Italiano, ex tecnico dei viola ora sulla panchina dei rossoblu. A far esplodere il direttore sportivo dei gigliati non è stata la sconfitta che ha posto fine alla striscia di otto vittorie consecutive della squadra di Raffaele Palladino, ne tantomeno alcuna situazione di gioco, ma l’atteggiamento del mister dei felsinei dopo la vittoria.

Italiano interrompe la striscia consecutiva della Fiorentina

E alla fine a terminare la striscia di otto vittorie consecutive della Fiorentina è stato proprio il suo ex allenatore Vincenzo Italiano alla guida del Bologna, sulla cui panchina si è seduto proprio dopo tre stagioni con i viola. A regalare i tre punti ai felsinei è stata una rete nel secondo tempo di Jens Odgaard, che ha permesso ai rossoblu di salire così al settimo posto in classifica con 25 punti e fatto esplodere l’esultanza di Italiano a fine gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pradé: “Italiano irrispettoso”

Esultanza che non ha fatto piacere al direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, che a DAZN si è detto molto deluso dall’atteggiamento di Italiano: “Non ho apprezzato per niente l’atteggiamento di Italiano al termine della partita. Abbiamo condiviso tante gioie e tanti dolori insieme e l’ho trovata una mancanza di rispetto. Ce la teniamo dentro e ho capito tante cose dell’uomo. Non ho avuto occasione di incontrarlo e adesso nemmeno ci tengo più di tanto. Queste sono le delusioni più grandi, più grandi della sconfitta”.

La replica di Italiano

Italiano, che prima dell’inizio del match era andato a salutare la panchina della sua ex squadra, ha poi replicato alle parole di Pradè, da lui definite come esagerate: “Nelle ultime partite ho fatto sempre la stessa identica esultanza. E poi sono rientrato subito negli spogliatoi. Non ho mancato di rispetto a nessuno. Proprio rientrando negli spogliatoi ho fatto in modo da evitare eventuali miei comportamenti sbagliati. Lui dice che l’ho deluso? Per me Pradè ha esagerato. Magari avrà modo di rivedere le immagini. Ho vissuto tre anni splendidi a Firenze. Sono sorpreso da quello che ha detto il direttore, ma la chiudo qua. Non ho più nulla da aggiungere”.