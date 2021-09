Bologna, Mihajlovic: "A Milano con l'Inter possiamo vincere"

“L’Inter qualche punto debole ce l’ha: lo abbiamo visto con Sampdoria e Real. Se giochiamo come sappiamo, possiamo vincere: non sarà facile per noi, ma non sarà facile neppure per loro”. Così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic alla vigilia della trasferta dei felsinei a San Siro contro i nerazzurri. Il Bologna è reduce da tre risultati utili consecutivi e da due gare senza subire gol, a dimostrazione di come la squadra stia limando il principale difetto della scorsa stagione, quando subiva gol regolarmente. All’appuntamento contro i campioni d’Italia si presenta sulla carta da sfavorito, ma a pari classifica e con nuove certezze: “Con il Verona abbiamo vinto con gli attributi e dietro ora difendiamo a zona. Ma la differenza principale è che ora i ragazzi si aiutano tutti, è nello spirito di gruppo”.

OMNISPORT | 17-09-2021 12:05