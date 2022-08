Bologna: Mihajlovic chiede ad Arnautovic di restare

08-08-2022 09:31

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha avuto un colloquio con Arnautovic al termine dell’allenamento di ieri a Casteldebole. L’austriaco ha ricevuto un’offerta da 3 milioni per un anno di contratto, più 5 da versare nelle casse del Bologna. Questa sera il centravanti rossoblù giocherà regolarmente nella sfida di Coppa Italia contro il Cosenza. La dirigenza emiliana continua a lavorare per portare a Casteldebole un degno vice dell’austriaco: si tratta Shomurodov, in uscita dalla Roma, spiega il Corriere dello Sport.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE