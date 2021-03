Bologna, Mihajlovic: "Nella ripresa non c'è stata partita"

Al termine della partita vinta contro la Sampdoria per 3-1, Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico del Bologna è soddisfatto: “Nella ripresa non c’è stata partita. Abbiamo vinto meritatamente creando tante occasioni. Sono tre punti importanti, anche perché le squadre di bassa classifica hanno gare difficili oggi. Ora pensiamo al Crotone”.

Mihajlovic dopo i primi 45′ non era pienamente soddisfatto: “All’intervallo, nonostante fossimo in vantaggio, mi sono arrabbiato in spogliatoio perché non vedevo il nostro gioco, troppi lanci lunghi e poca intensità. Non sono i moduli a farci vincere o perdere, ma la testa e l’atteggiamento”.

Chiusura su Barrow: “Oggi ha fatto bene, ho insistito con Palacio al centro perché per noi è fondamentale, ma lo è anche Musa. Ho diverse alternative in avanti e posso fare le mie scelte”.

OMNISPORT | 14-03-2021 15:34