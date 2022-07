Bologna molto vicino a Lorenzo Lucca

27-07-2022 11:09

Il Bologna fa un altro passo verso Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Italia Under 21 che potrebbe lasciare il Pisa in questa finestra di mercato. Lo riporta Sky.

Il club emiliano vuole rinforzare l’attacco a disposizione di Sinisa Mihajlovic e punta forte sul centravanti azzurro: i soldi potrebbero arrivare dalla cessione di Arthur Teate, che si trasferirà al Rennes per circa 20 milioni di euro più due di bonus. Lucca nella scorsa stagione in Serie B ha segnato 6 reti in 26 partite di campionato.

