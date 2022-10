Bologna, Motta: "Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte"

31-10-2022 23:42

In casa del Monza è arrivata una nuova vittoria, la seconda consecutiva, per il Bologna di Thiago Motta. Il tecnico rossoblù ha commentato così a Sky il successo dei suoi: “Stiamo raccogliendo il lavoro della settimana. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte e unito, che cerca sempre qualcosa in più. Questo è importante, anche nelle difficoltà siamo riusciti a ribaltare la gara e portare a casa tre punti”.

“Abbiamo dato continuità a quanto fatto prima, il nostro Bologna sta crescendo. La squadra ha fatto bene, poi quelli che sono entrati ci hanno dato molto”, ha precisato Motta. Su Orsolini, match winner della partita: “Non devo scoprirlo io. Mi è piaciuta più l’esultanza del gol. Buttare fuori le emozioni, vivere la partita. Se entra e segna non è un caso. Non è semplice restare fuori, ma sta lavorando molto bene”.