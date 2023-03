Bologna, Motta: “Nessun problema con Arnautovic, gioca chi merita”

L’allenatore rossoblù butta acqua sul fuoco dopo la panchina riservata all’attaccante austriaco per tutto l’arco della partita con il Torino e ribadisce di fare scelte solo per il bene della squadra.

09-03-2023 20:00

Nessun caso Motta – Arnautovic: a smentirlo categoricamente è proprio l’allenatore rossoblù che non vuol sentire parlare di problemi personali maturati con il centravanti.

Arnautovic è rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti del match con il Torino e molto probabilmente non partirà titolare nemmeno nella sfida con la Lazio.

“Sono stato chiaro fin da subito con i ragazzi, giocano undici titolari che per me sono quelli che meritano di scendere in campo in quel momento, gli altri subentrano dalla panchina e gli altri ancora continuano a lavorare sodo in attesa della loro occasione, non c’è nulla di personale con nessuno, né mancanza di rapporti, tantomeno con Arnautovic” ha affermato il tecnico.