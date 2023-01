Bologna, Motta: "Questa è la strada giusta"

Il tecnico dei rossoblu: "Arnautovic? Non è pronto, sta recuperando. Quando sarà pronto dovrà mettersi in forma e rientrare in gruppo".

27-01-2023 22:07

Dopo il trionfo del Bologna sullo Spezia, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo tenuto la porta inviolata, abbiamo vinto, fatto due gol e creato tantissimo. Sono soddisfatto, come lo ero della partita con la Cremonese, nella quale meritavamo la vittoria. Abbiamo dato continuità, ora i ragazzi devono riposarsi; sono sicuro che questa è la strada giusta. Dopo lunedì, quando non avevamo preso i 3 punti, oggi sono contento per la vittoria e per la prestazione”.

Su Orsolini e su Arnautovic ha aggiunto: “Con la Cremonese aveva iniziato meglio, all’inizio era un po’ spento, poi si è rimesso in gioco. Porta tantissimo alla nostra squadra, deve migliorare nella fase difensiva, ma sono contento della sua partita. Arnautovic? Non è pronto, sta recuperando. Quando sarà pronto dovrà mettersi in forma e rientrare in gruppo”.

Infine, Motta ha chiuso parlando del futuro: “Penso a riposarmi nei prossimi giorni, per poi pensare già alla Fiorentina”.