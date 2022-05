Bologna: nuovo sponsor di maglia in arrivo

25-05-2022 11:46

Cambia il main sponsor di maglia per il Bologna. A partire dalla prossima stagione infatti, Facile Ristrutturare, scomparirà dalla maglia dei felsinei, per lasciare spazio a Cazoo.

“Il Bologna Fc 1909 e Cazoo hanno siglato un accordo pluriennale che vedrà l’azienda leader in Europa nella vendita di auto usate online diventare main partner e nuovo sponsor di maglia del Bologna Fc 1909.

Dall’inizio della prossima stagione Cazoo sarà presente sulle maglie da gara della Prima Squadra maschile e femminile, della Primavera e di tutte le squadre giovanili, oltre ad avere visibilità allo stadio, sul sito e su tutti i profili social media ufficiali del Club”.

Questo uno stralcio del comunicato ufficiale del Club.

“Cazoo è entrata nel mercato europeo a dicembre 2021, lanciando il proprio marchio prima in Francia e Germania, poi in Spagna, e ha in programma ora di entrare nel mercato italiano.

Cazoo negli ultimi anni è stata, e continua a essere, una delle aziende in maggiore crescita in tutta Europa, leader nell’acquisto e vendita di auto online nel Regno Unito e nei mercati europei”.

Cazoo in Europa è già main sponsor di altre squadre come Valencia, Real Sociedad, Aston Villa, Everton, Friburgo, Olimpique Marsiglia per calcio. Nel rugby è invece main sponsor della nazionale gallese.