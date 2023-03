Bologna, Orsolini e Dominguez si allenano ancora a parte

I rossoblù hanno ripreso le fatiche a Casteldebole dopo lo 0-0 della partita casalinga contro la Lazio

13-03-2023 19:05

Al centro tecnico di Casteldebole, Il Bologna – agli ordini di mister Thiago Motta – ha ripreso gli allenamenti, dopo lo 0-0 casalingo contro la Lazio di Maurizio Sarri, in vista della trasferta allo stadio rechi per sfidare la Salernitana di Paulo Sousa nella gara in programma sabato 18 marzo on fischio d’inizio alle 18.

Per i titolari della sfida ai biancocelesti dello scorso sabato sera, sessione di scarico in palestra; seduta atletica e partitella in campo, invece, per gli altri componenti della rosa a disposizione del tecnico italo-brasiliano. Terapie e differenziato, infine, per Nicolas Dominguez e Riccardo Orsolini, ancora acciaccati.