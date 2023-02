Bologna, Orsolini: "Per il rinnovo non c'è tutta questa fretta"

L'attaccante rossoblù ha parlato a Sky del suo contratto con il club e del rapporto con i tecnici, da Motta a Mihajlovic.

17-02-2023 20:35

Riccardo Orsolini sta vivendo una buona stagione. Lui e il suo Bologna sono in ottima forma, per ora a metà classifica. L’attaccante rossoblù ha avuto modo in un’intervista a Sky Sport di parlare anche del suo futuro, con un possibile rinnovo di contratto: “Non c’è tutta questa fretta di affrontare il discorso, ho ancora un anno e mezzo di contratto e ci sarà tempo per parlarne”.

Orsolini ha dunque parlato del suo legame con il mister Thiago Motta: “Ha portato freschezza mentale, serenità e nuove idee. C’è stato subito feeling, ho lavorato tanto sui miei difetti e ora riesco a esprimermi meglio in campo”. Quindi, un pensiero a Sinisa Mihajlovic: “Mi ha insegnato tantissimo, mi ha trasformato nel giocatore che sono oggi, non finirò mai di ringraziarlo”.