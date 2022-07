Bologna: Ounas nel mirino di Sartori

20-07-2022 15:02

Terminata la prima fase di ritiro in quel di Pinzolo e dopo aver visto già all’opera i tre nuovi arrivi Angeli, Cambiaso e Ferguson, il club rossoblu si guarda intorno per cercare nuove idee per il reaprto avanzato.

Il nome nuovo di oggi è quello di Adam Ounas che è un po’ l’oggetto del desiderio di questo mercato estivo delle squadre di media classifica.

Il Bologna lo sta cercando soprattutto per non farsi trovare scoperto nel caso in cui la trattativa Torino-Orsolini dovesse definitivamente decollare. Nelle ultime ore il Bologna avrebbe accelerato sull’esterno e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore del Napoli potrebbe essere un rinforzo importante per i felsinei.

Come detto però l’esterno partenopeo non piace solo al Bologna: c’è da battere la concorrenza di alcune squadre di Serie A tra cui Salernitana e Lecce, anche loro interessare all’attaccante.

