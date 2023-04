Bologna, Pagliuca su Thiago Motta: "Il rischio di perderlo c'è"

L'ex portiere rossoblù ha parlato del possibile addio a fine stagione del tecnico, destinato ad andare in una big.

05-04-2023 18:45

Dopo le esperienze alla guida di Genoa e Spezia, è quest’anno con il Bologna che Thiago Motta sta facendo vedere tutto il suo valore da allenatore. Ottavo posto in campionato per i rossoblù con 40 punti a dieci giornate dalla fine del campionato. Risultati che potrebbero portare il tecnico in estate verso la panchina di una big, italiana o magari estera.

L’ex portiere rossoblù Gianluca Pagliuca ha così parlato a Il Resto del Carlino del futuro del mister: “Se bussa alla sua porta una big, il rischio di perderlo c’è, ma spero rimanga per avviare un ciclo. È normale che un allenatore come lui sia sotto la lente di tutti. Mi sono studiato bene la partita con l’Udinese e ciò che mi ha colpito è stato il cinismo del Bologna”.