Bologna: per la difesa si pensa a Rugani

Il Bologna è alla ricerca di un nuovo difensore da regalare a Sinisa Mihajlovic.

Sfumata l’opportunità di portare in rossoblu Lovato, andato alla Salernitana perché rientrava nell’affare Ederson passato all’Atalanta, il ds Sartori ha bussato alla porta del Milano per avere Caldara. Anche qui,nonostante la risposta positiva del club rossonero, il Bologna ha frenato a causa dell’alto ingaggio del difensore.

Ecco perché il nuovo direttore sportivo Giovanni Sartori ha iniziato a prendere i primi contatti con la Juventus sondando la fattibilità dell’operazione. La trattativa non è facile da chiudere visto che in primis ci sarebbe da convincere anche il calciatore che vorrebbe restare a Torino per giocarsi le sue chance tra le fila dei bianconeri.

