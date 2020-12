Bologna: rapporto al capolinea con Mihajlovic?

La pesante sconfitta casalinga subita contro la Roma ha lasciato qualche strascico di troppo nel club emiliano., come riporta sulle sue pagine il Corriere di Bologna. Risultato a parte, quello che preoccupa maggiormente la società rossoblù, è l’approccio inesistente alla gara di domenica contro la Roma. Proprio quella grinta su cui si fondano i principi e i valori del tecnico serbo, sono completamente venuti a mancare. Una squadra piatta, priva di stimoli, idee e voglia…è bastato un primo tempo vergognoso, per far scattare l’allarme in casa rossoblù.

Sinisa che a Bologna è sicuramente amato, sembra però aver perso in parte gli equilibri della squadra. Se da un parte la società gli chiede di invertire subito la rotta con una pronta reazione, Mihajlovic sembra rassegnato a dover portare in porto una salvezza (forse tutt’altro che comoda e sicura) e nulla più. Diversi erano gli obiettivi di mercato del tecnico rossoblu: un difensore centrale e una punta in primis, invece è arrivato solo un terzino destro, troppo poco per galvanizzare ed esaltare i sogni di gloria del tecnico serbo e della tifoseria rossoblù.

Le ultime tre gare saranno fondamentali per ricucire un piccolo strappo, prima che diventi troppo tardi.

OMNISPORT | 15-12-2020 10:44