Bologna: "Ravaglia positivo al Covid-19"

Secondo giocatore della prima squadra che risulta positivo al Covid 19 per il Bologna: dopo Aaron Hickey, il Bologna ha comunicato che Federico Ravaglia ha contratto il coronavirus.

Il portiere si trova già in isolamento, come è stato comunicato dallo stesso club nella mattinata di venerdì.

“Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Federico Ravaglia. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.