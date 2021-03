Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali

La domenica della 27ª giornata di Serie A inizia a Bologna, dove arriva la Sampdoria. Mihajlovic propone il 4-2-3-1 con Palacio confermato da riferimento offensivo, con Skov Olsen e Barrow esterni e Soriano sulla trequarti. In difesa tornano Soumaoro e Tomiyasu.

La Sampdoria si presenta col 4-4-1-1 con Quagliarella che stringe i denti e gioca dall’inizio, con Keita in panchina. A supporto Damsgaard e non Verre. L’ex Ferrari in difesa rimpiazza Colley, squalificato.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Sampdoria:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: S. Mihahlovic.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella. All.: C. Ranieri.

