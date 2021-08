Bologna, Sinisa Mihajlovic: "Risultato quasi perfetto"

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic commenta così il pari per 0-0 ottenuto oggi contro la fortissima Atalanta di Gian Piero Gasperini:

“Risultato perfetto? Lo sarebbe stato se avessimo vinto con zero gol subiti. Così è a metà, con la forza dell’avversario pareggiare qua non è da tutti. Oggi si è visto ancora di più lo spirito del gruppo, quella voglia di fare tutto per non prendere gol. Anche noi siamo stati penalizzati dal campo, anche a noi piace giocare. Oggi lo abbiamo fatto di meno, anche per la bravura degli avversari ma comunque a parte nel primo tempo in cui abbiamo sofferto un po’, nel secondo la gara è stata equilibrata. Ai punti avrebbero vinto loro ma nella ripresa abbiamo sofferto poco o niente.”

Poi una parola sia sul nuovo attaccante Arnautovic che sulla crescita complessiva della squadra: “

“Si è sacrificato? Lui deve fare così, sappiamo che non è al top della condizione, l’importante è portarlo al massimo della condizione evitandogli infortuni. Questo è l’obiettivo, ora ha tre partite con la nazionale e giocherà, poi dopo la sosta abbiamo una partita difficile con il Verona. Spero che nessuno si faccia male perché abbiamo 14-15 nazionali che andranno via. Per il Bologna è una grande cosa avere tutti questi nazionali”. Sulla squadra: “Abbiamo tante cose da migliorare, quest’anno abbiamo cambiato un po’ il modo di difendere. Se pensi di fare sempre le stesse cose e ottenere risultati diversi è impossibile. Ci siamo rafforzati, abbiamo cambiato modo di difendere ma soprattutto dev’essere così lo spirito del gruppo: ci devono passare sopra per farci gol. Abbiamo avuto la brutta batosta della Coppa Italia ma viste le ultime due partite è stato positivo anche se ci dispiace essere usciti dalla Coppa. Sappiamo qual è il nostro obiettivo in campionato e dobbiamo lavorare per raggiungerlo. Quando questa squadra sale di condizione e riprendiamo i nostri principi, potremo fare ancora meglio”.

OMNISPORT | 28-08-2021 21:49