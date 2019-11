Bologna sogna Ibrahimovic, Medel gli manda un messaggio

Bologna è in fibrillazione per l'ipotesi di abbracciare a gennaio nientemeno che Zlatan Ibrahimovic. La risposta dello svedese non arriverà però in tempi brevi, così qualcuno che la maglia rossoblù la indossa già ha provato a mandare un messaggio all'ex fuoriclasse di Juventus, Inter e Milan.

Si tratta di Gary Medel, che nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match contro il Sassuolo ha voluto dire la sua sulla voce di mercato più calda del momento: "Dovesse arrivare saremmo tutti felicissimi. Per noi sarebbe un arrivo di grande livello".

Una battuta anche sul suo ambientamento all'ombra delle Due Torri: "Adesso sto bene, anzi molto bene. Mi sono allenato duramente e sono contento di essere di nuovo a disposizione".

SPORTAL.IT | 07-11-2019 21:23