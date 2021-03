Bologna: Soumaoro verso il riscatto

Adama Soumaoro è sicuramente l’acquisto azzeccato del Bologna nel mercato invernale.

Alberto Bigon questa volta ci ha visto davvero bene. Il difensore già conosciuto in Serie A per via dei suoi trascorsi a Genova, sponda rossoblù tuttavia, non aveva messo tutti d’accordo al suo arrivo a Gennaio. Invece, il numero 5 del Bologna si sta imponendo a suon di 7 in pagella, dimostrando applicazione, grinta e concentrazione partita dopo partita. A Febbraio il granitico e roccioso baluardo della difesa bolognese è stato anche premiato dai tifosi come MVP del mese.

Le ottime prove fin qui disputate hanno dato tranquillità al reparto arretrato e convinto i dirigenti felsinei ad esercitare il riscatto fissato a 2 milioni di euro sul difensore ex capitano e leader del Lille iin Ligue 1.

Anche ieri contro la Sampdoria, il centrale rossoblù ha offerto una prova di spessore, alternando chiusure decise a perfette impostazioni di gioco: esattamente quello che chiede Sinisa Mihajlovic che da tempo aspettava un difensore per sostituire Stefano Denswill.

Il Bologna ha l’intenzione di renderlo un perno della futura difesa. Il riscatto per blindarlo va esercitato, ma è chiaro che tante società di primo livello si stanno informando e le richieste al club francese non mancano.

