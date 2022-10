Bologna, Thiago Motta: "Abbiamo sofferto insieme"

20-10-2022 23:37

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è soddisfatto dopo la vittoria per 1-0 in Coppa Italia contro il Cagliari: “È sempre importante vincere anche in Coppa Italia. Siamo qualificati e l’obiettivo è stato raggiunto. Dobbiamo dare continuità ai risultati. La partita è stata molto interessante, abbiamo sofferto insieme. Adesso diamo continuità al primo tempo con la Samp e alla gara con il Napoli. Abbiamo due giorni per pensare al Lecce”.

I rossoblui hanno segnato solo con quattro giocatori dall’inizio della stagione: “Sicuramente è questa l’idea. Prima avevamo solo Arnautovic come riferimento offensivo, ora c’è anche Barrow che tira molto bene da fuori. L’obiettivo è riempire l’area con tanti giocatori. È la nostra idea ed è migliorabile”.